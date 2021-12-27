وزير الرياضة أمام النواب: حققنا أرباح بقيمة 1.6 مليار جنيه من خلال الاستثمار

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، على تعاونها المستمر مع الوزارة، من خلال إلقاء النواب الضوء على المشكلات التي تواجه الشباب، وهو ما يساعد الوزارة في سرعة حلها .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة، بمشاكل النواب في دوائرهم الانتخابية .

وأكد الوزير، أن لجنة الشباب شريك في النجاحات التي حققتها الوزارة ، من خلال متابعتها المستمرة لمشاكل الشباب، مؤكدا انه قام بإرساء فريق عمل بالوزارة قائم علي التعاون والسير في اتجاه واحد مع لجنة الشباب، قائلا: اللجنة والنواب ساعدونا في رؤية ما لا تشاهده الوزارة ويقومون بدور كبير معنا ".

وعلق وزير الشباب علي طلب الاحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن تأثير الملاعب الخماسية على الرياضة، بأن الوزارة وضعت مشروع قومي لتنجيل الملاعب وتم الانتهاء من تنجيل 3200 ملعب، من إجمالي 4700 ملعب .

وأشار إلى أن معظم مراكز الشباب لا يتوافر بها سوى مساحات أراضي تتوافق مع انشاء الملاعب الخماسية، اذا كانت المساحة أكبر يتم التعامل معه بنفس الحجم الموجود ولا يتم تحويلها الي خماسية، مؤكدا أن خطة الوزارة تقوم على إعطاء مراكز الشباب شكل حضاري، وثقافي من خلال انشاء ملاعب ومبني علي حساب المساحة .

وأكد الوزير أن مراكز الشباب، تحظى باهتمام أكبر من الدولة حيث تدعم الوزارة ما يقرب من 5 آلاف مركز علي مستوي الجمهورية، كما تدعم أيضا عدد كبير من الأندية الشعبية .

وفي رده على سؤال حول دور الوزارة في الاهتمام بالنشء ومدى تنسيقها مع وزارة التربية والتعليم بذلك الشأن ، أكد وزير الشباب أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، لتنمية التنشئة الاجتماعية للنشء ، وذلك من خلال التنسيق مع لجنة متخصصة في أصول التربية ، وأكدت اللجنة على أهمية مراكز الشباب، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة ودور العبادة في تشكيل شخصية النشء .

وأشار إلى أن الوزارة لها دور في تأسيس الاتحاد الرياضي المدرسي برئاسة وزير التربية والتعليم ، ودورها الكبير في دوري المدارس، إلى جانب عدد كبير من المشروعات الأخرى.

وأكد وزير الشباب، أن الوزارة لا تهتم بكرة القدم فقط، ولكنها تقيم ملاعب متعددة الأغراض من أجل ممارسة باقي الألعاب، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام الـ bot ، بلغت ما يقرب من مليار و٦٠٠ مليون جنيه.