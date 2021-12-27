الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

متهم
متهم

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين  بالقضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا،  ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.

وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

جماعة إرهابية محكمة الجنايات الإخوان الإرهابية الانضمام لجماعة ارهابية تعطيل احكام الدستور

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