مستشار الأمن القومى العراقى يستقبل وزير الدفاع اللبنانى

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، وزير الدفاع اللبناني، العميد موريس سليم، والوفد المرافق له، بحضور السفير اللبناني في بغداد.

وبحث مستشار الأمن القومي العراقي مع وزير الدفاع اللبناني والوفد المرافق له، تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد وبيروت، وسبل الارتقاء بها، كما تناول اللقاء بحث تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بما في ذلك توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع العراقية واللبنانية في المجال العسكري.

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي لوزير الدفاع اللبناني، أن العراق حريص على عمقه العربي، ويسعى لترسيخ أمن واستقرار المنطقة، لافتًا إلى أن التفكك والتناحر والنزاعات لا تصب في مصلحة العرب، مبينًا أن مبادئ الحكمة والاعتدال والتسامح يجب أن تكون الخيار بمواجهة الأزمات في المنطقة.

من جانبه، شدد وزير الدفاع اللبناني على أهمية الالتفات إلى المصالح المشتركة التي تجمع الأشقاء العرب، والسعي لتعزيزها، بما يخدم المصالح التي تجمع الدول العربية.

مستشار الأمن القومي العراقي ، قاسم الأعرجي

مستشار الأمن القومي العراقي ، قاسم الأعرجي

مستشار الأمن القومي العراقي ، قاسم الأعرجي

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