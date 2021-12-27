«رياضة النواب»: التعاون مع وزارة الشباب مثمر ونسعى لتحقيق تطلعات المواطنين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب، واللجنة يتحركون فىً طريق واحد من أجل مصلحة الشباب والرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المتعلقة بمطالب عدد من مراكز الشباب .

ووصف رئيس اللجنة، تعاون الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب بالتعاون المثمر، معبرا عن تطلعه لاستمرار ذلك التعاون حتى تتحقق كل الأهداف المنشودة .

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى قيام وزير الشباب بزف بشرى للنواب وهي تقديم تعديلات قانون الرياضة للبرلمان الذي يعد بمثابة الإنجاز الكبير لحل مشكلات الرياضة،لافتا إلى أن اللجنة ستسعى أن يكون القانون معبرا عن آمال وتطلعات الرياضة المصرية، من خلال وضع القانون الأمثل.

من جانبه؛ أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،على أنه لابد أن يكون الجميع في الداخل والخارج على دراية بموضوع وملف الهجرة غيرة الشرعية، مشيرا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل لم تخوض الانتخابات الأخيرة بسبب فشل حزبها فى ملف الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، اليوم، حيث تعرض السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر، جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار كريم درويش إلى نجاح مصر فى معالجة هذه القضية يدرس، بالإضافة إلي أن المهاجرين لدى مصر تم التعامل معهم بشكل جيد، حيث تعاملت مصر بحكمة شديدة ونحن لا نقول عليهم مهاجرين بل ضيوف، مؤكدا أن هناك الدول الأوربية تتعلم من مصر فى هذا الملف ومصر دائما هي الحضن لكل الأشقاء وتعطي للدول دروسا وهذه قدرها ونحن دولة كبرى وقوية وأصبح لا يؤثر فيها تقارير تصدر بين الحين والآخر تنتقد بعض الأوضاع.