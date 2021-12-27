الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم الوادى الجديد» يتوج الفائزين في نهائى بطولة كرة القدم

صورة من التكريم
صورة من التكريم

أعلن الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، أنه جرى إقامة نهائى دورى الألعاب الجماعية بإدارة الداخلة التعليمية وتتويج الفائزين بكأس البطولة للمراحل التعليمية المختلفة في إطار تنفيذ خطة دوري الإدارة للألعاب الجماعية لكرة القدم للعام الدراسى الحالى 2021_ 2022 م بالتعاون مع توجيه التربية الرياضية.

وأوضح وكيل التعليم أن البطولة أسفرت عن بالمرحلة الابتدائية عن تتويج مدرسة عين القضا بكأس البطولة، والمركز الثانى لمدرسة السلام بموط.

أما عن المرحلة الاعدادية فتويجت مدرسة عزبة القصر بكأس البطولة بعد حصولها على المركز الأول، كما حصلت مدرسة  الفتح بموط على المركز الثاني.

والمرحلة الثانوية تتويج مدرسة الجديدة الثانوية بكأس البطولة والمعصرة الثانوية بالمركز الثانى.

شهد نهائى البطولة مدير إدارة الداخلة التعليمية وتوجيه التربية الرياضية ومجموعة من قيادات التعليم بالداخلة وتم تسليم كأس البطولة للمدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى الإدارة وتكريم اللاعبين بالفرق الفائزة بالمركزين الأول والثانى.

 

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وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد إقامة نهائى دورى الألعاب الجماعية لكرة القدم كأس البطولة

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