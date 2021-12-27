وكيل «تعليم الوادى الجديد» يتوج الفائزين في نهائى بطولة كرة القدم

أعلن الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، أنه جرى إقامة نهائى دورى الألعاب الجماعية بإدارة الداخلة التعليمية وتتويج الفائزين بكأس البطولة للمراحل التعليمية المختلفة في إطار تنفيذ خطة دوري الإدارة للألعاب الجماعية لكرة القدم للعام الدراسى الحالى 2021_ 2022 م بالتعاون مع توجيه التربية الرياضية.

وأوضح وكيل التعليم أن البطولة أسفرت عن بالمرحلة الابتدائية عن تتويج مدرسة عين القضا بكأس البطولة، والمركز الثانى لمدرسة السلام بموط.

أما عن المرحلة الاعدادية فتويجت مدرسة عزبة القصر بكأس البطولة بعد حصولها على المركز الأول، كما حصلت مدرسة الفتح بموط على المركز الثاني.

والمرحلة الثانوية تتويج مدرسة الجديدة الثانوية بكأس البطولة والمعصرة الثانوية بالمركز الثانى.

شهد نهائى البطولة مدير إدارة الداخلة التعليمية وتوجيه التربية الرياضية ومجموعة من قيادات التعليم بالداخلة وتم تسليم كأس البطولة للمدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى الإدارة وتكريم اللاعبين بالفرق الفائزة بالمركزين الأول والثانى.