الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صرف الإسكندرية» ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع التقلبات الجوية

رفع حالة الطوارئ
رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد، وانتشار السيارات اعتباراً من الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

يأتي ذلك طبقًا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهاراً وشديد البرودة مساءً وأن تشهد السواحل الشمالية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة، غدًا الثلاثاء.

كما أكد رئيس شركة الصرف الصحي استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف والاستعداد للتعامل مع أي تجمعات تحدث نتيجة الأمطار المتوقعة.

وناشد «نافع» المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى علي رقم الخط الساخن للشركة ١٧٥ من أي خط أرضي
أو علي رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس اب، اومن خلال صفحة الشركة عل موقع التواصل الإجتماعي.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية على مدار 10 أيام متواصلة طقس متقلب وأمطار غزيرة بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى والتي انتهت الخميس الماضي.

وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ طوال أيام النوة، والطقس المتقلب،
وكثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيئ، حيث تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع خلال أيام النوة.
 وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

شركة الصرف الصحى بالإسكندرية حالة الطوارئ التقلبات الجوية طقس مائل للبروده أمطارا خفيفة إلي متوسطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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