في 58 ثانية.. طلاب بإعلام القاهرة يحذرون من مخاطر الكافيين (فيديو)

58 ثانية فقط؛ احتاجها طلاب بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، ليقدموا خلالها إعلانًا توعويًا من مخاطر الكافيين على الصحة، ليُحذروا الناس من أن الإفراط في تناول المشروبات التي تحوي الكافيين قادرة أن تُسبب الكثير من المشاكل الصحية، مثل القلق والصداع وضعف الأعصاب والتأثير على الرؤية، وزيادة ضربات القلب، والكثير من الأمراض.

بدأ صامتًا، ثم انتهى بعبارة من 4 كلمات؛ تحوي الهدف الذي فكّر فيه فريق العمل من وراء إعلانهم التوعوي.. «قلل كافيين؛ زوّد صحة»، في إشارة منهم إلى أن الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحوي الكافيين، يُحافظ على أجسادهم.

الإعلان الذي يبدوا احترافيًا في تصويره وفكرته؛ خرج من أيادي طلاب بالفرقة الثالثة في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، بأقل الإمكانيات، حيث أخرجه محمود أحمد محمد، تمثيل نورهان أحمد سابق، وضم الفريق حنان صالح محمود، هديل مصطفى عزام، منه مصطفى عزام، أميرة شعبان عوض، مهرائيل نشأت.

فيديو التوعية بأضرار الكافيين

محمود أحمد، مخرج الإعلان، قال لـ «الدستور» إن الفكرة جاءت من باب التوعية من خطورة الكافيين على الصحة، وقرروا تنفيذها بتكليف من الدكتورة سارة فوزي، في مادة التصوير التلفزيوني، وأنهم يشاهدون توعية بشأن هذه المشكلة، لكن ربما لم تكن بالقدر الكافي للتحذير منها، لذلك قرروا تناولها.

سافر محمود ورفاقه من القاهرة إلى طنطا من أجل تصوير المشاهد، لتكون أكثر واقعية، وحاولوا من خلال التصوير إظهار الإضرار على ملامح الطالبة التي قامت بالتمثيل في الإعلان، من حيث الأضرار التي تلحق بالعين، والصداع، ضعف الأصعاب، والإرهاق.

إعلان الطلاب لاقى إعجابًا كبير بين مشاهديه، ليجني أبناء إعلام القاهرة، ثمار جهدهم، ويتجهزون مُجددًا لتقديم أعمال قادمة من خلال كليتهم داخل أسوار الجامعة، استعدادًا لوجهتهم القادمة بعد التخرج.