لليوم الثاني.. السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية تشهد ارتفاعا ملحوظا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19».

وقالت الصحيفة السعودية، إنه بلغ هذا المؤشر اليوم الاثنين 524 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة.

وكانت رصدت وزارة الصحة السعودية اليوم تعافي 142 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقًا لإحصاء الصحة، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553,319 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 40 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541,010 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8872 حالة وفاة.

وشهدت السعودية ارتفاعا ملحوظا مستمرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»، حيث بلغ هذا المؤشر أمس الأحد 389 حالة، في زيادة بحوالي 3.5 مرة خلال أسبوع.

ارتفاع الحصيلة العامة للإصابات

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 389، مقابل 332 الجمعة و325 السبت، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 552795 إصابة، بينها 33 حرجة.

ويستمر مؤشر الحالات الجديدة في الارتفاع على خلفية الانتشار المتسارع لمتحور "أوميكرون" الجديد للفيروس، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 19 ديسمبر 104 إصابات، حسبما افادت تقارير اعلامية سعودية.

رصد وفاة جديدة

وأفادت وزارة الصحة برصد وفاة جديدة واحدة ناجمة عن المرض، وهو نفس العدد الذي تم رصده في كل من الجمعة والسبت، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8871 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 540868 شخصا، بعد تسجيل 124 حالة شفاء جديدة.