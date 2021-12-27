إعلام سوهاج يكرم عدد من السيدات بسوهاج (فيديو)

نظم مركز إعلام سوهاج التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور عدنان بدوى، بالتعاون مع جمعية نظرة للتنمية والتدريب برئاسة سحرة عنانى رئيس مجلس الادارة احتفالية "يوم الوفاء" لتكريم عدد سيدات سوهاج والنماذج المشرفة للأمهات المعيلات والعاملات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور أحمد وائل المشنب نقيب الإجتماعيين والدكتورة سحر وهبى، أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بشأن المرأة.

وبدأت الاحتفالية بكلمة الدكتور عدنان بدوى، رئيس فرع اعلام سوهاج، رحب فيها بضيوف الحفل مثمنًا دور كل أم ومرأة فى مصر عامة وفى سوهاج خاصة، فى بناء المجتمع وتربية النشء فى إخراج أجيال قادرة على تحديات المستقبل، وتحقيق مقومات الجمهورية الجديدة التي يسعى الجميع العيش فى كنفها تحت قيادة الرئيس السيسى.

من جانبه، قالت سحر عنانى، رئيس مجلس ادارة جمعية “نظرة" للتنمية والتدريب أنه بالتنسيق مع مركز سوهاج الإعلامى تم تدشين هذه الاحتفالية لتكريم الأمهات المعيلات وأصحاب العطاءات من سيدات سوهاج عرفانا وتقديرا لدورهن فى المجتمع.

وانتهت الحفل بتكريم عدد من السيدات فى مجالات التربية والتعليم والصحة والتضامن وربات البيوت اللاتي كان لهن دور ملموس فى حياة أبنائهم وتقديم لهن هدايا رمزية ودروع تذكارية بحضور عدد من أبنائهم.

ياتى ذلك فى إطار الدور الهام الذى يقوم به مركز إعلام سوهاج باستضافة العديد من الفعاليات والندوات المستمرة لصالح المواطن السوهاجى بجانب عمله كهيئة حيوية تتبع هيئة الاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة ونقيب الصحفيين.

وفى سياق آخر، كان مركز النيل للاعلام نظم ندوة عن الزواج المبكر حيث آكد عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة مواجهة ظاهرة الزواج المبكر وزواج السنة التى تنتشر فى قرى محافظة سوهاج وحث طالبات الثانوية التجارية على اهمية دورهم فى ان يكن واعيات وصاحبات قرار يرفض العادات السلبية ويقومنها بالنصح والارشاد وذلك لان فتاة اليوم هى ام الغد التى تبنى وتشكل المجتمع واكد على ان الزواج المبكر ينتج عنه مشاكل اجتماعية تزدحم جنبات محاكم الاسرة بها ويخرج نتاجها للمجتمع ضعيفا هزيلا فريسة سهلة للتطرف والارهاب.