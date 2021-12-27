27 اقتراحًا برغبة على مائدة «شكاوى النواب».. اليوم

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب وذلك لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، منها الاقتراح المقدم من النائبين عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبد الله، بشأن إنشاء كوبرى علوى للسيارات يمر على مزلقان عرب العراقي- مركز قليوب- محافظة القليوبية.

واقتراح مقدم من النائب درويش مرعى، بشأن عمل مخرج “منزل ومطلع” من على طريق بنها الحر أمام مدينة قليوب- محافظة القليوبية.

واقتراح النائبة مي أسامة رشدي، بشأن عمل كوبري مشاة أمام قرية العصلوجي مرورًا أعلى السكة الحديد بمحافظة الشرقية.

واقتراح النائب لطفي شحاتة، بشأن زيادة العربات المكيفة لقطار بورسعيد- الزقازيق- الإسكندرية.

واقتراح النائب سامي سليم، بشأن إنشاء كباري مشاة أو أنفاق على طريق السويس/ الإسماعيلية الصحراوي أمام بعض مداخل القرى- محافظة الإسماعيلية.

واقتراح النائب سليمان عطيوى، بشأن إنشاء طريق جديد يختصر مسافة حوالي 100 كم لمدينة سانت كاترين- من مدخل وادي فيران- محافظة جنوب سيناء.

واقتراح النائب عبدالباسط غريب الشرقاوي، بشأن إنشاء محطة سكة حديد على خط سكة حديد دمنهور/دسوق- محافظة كفر الشيخ.

واقتراح النائب محمد رشاد على، بشأن توفير الاعتماد المالي لرصف وتأهيل الطريق من مركز شرطة أبو النمرس وحتى طريق ترسا العمومي- محافظة الجيزة.

واقتراح النائبة آية مدني، بشأن ازدواج طريق الخارجة- الداخلة- محافظة الوادي الجديد. - واقتراح النائب إلهامي البارودي، بشأن إنشاء كوبري سياارت بمنطقة المخمس بمدينة جرجا- محافظة سوهاج.

واقتراح النائب السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء كوبري للمشاة بقرى الروضة، ميت زنقر، المنيل- مركز طلخا- محافظة الدقهلية.

واقتراح النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء عدد )2 )نفق آخر نزلة كوبري الواسطى- محافظة أسيوط.

واقتراح النائبة نشوى رائف، بشأن إنشاء وإحلال وتجديد بعض الكباري بمدينة البداري- محافظة أسيوط.

واقتراح النائبة رانية الجزايرلى، بشأن تطوير وتجميل طريق المطار المؤدي إلى مطار برج العرب بالأسكندرية.

واقتراح السيدة النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز اسنا - محافظة الأقصر.

واقتراح النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مؤسسة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء فروع لها في كل المحافظات.

واقتراح النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن توسعة اختصاصات مكتب تأمينات القطاع الحكومي الموجود بقرية أولاد يحيى- مركز دار السلام- محافظة سوهاج، ليشمل تأمينات القطاع الخاص .

واقتراح النائب علاء سليمان، بشأن توفير ماكينات صرافة ATM بكل قرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

واقتراح النائب محمد سعد الصمودى، بشأن إنشاء مبنى للبنك الزراعي المصري بقرية منية المرشد- مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

واقتراح النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء فرعين للبنك الزراعي المصري بقريتي بهنيا، طحا المرج – مركز ديرب نجم- محافظة الشرقية.

واقتراح النائب زكريا حسان، بشأن تركيب لانترلوك في طريق جزيرة البوحة – قرية الطوايل الغربية – مركز ساقلته - محافظة سوهاج.

واقتراح النائب محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق البجلات الجمال- النزل، التابع لمديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية بطول 5 كيلو متر ات، ورصف طريق الجمال- حسنوة حتى عزبة السودة- محافظة الدقهلية.

والاقتراح المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن تطوير سوق الجملة وأسواق مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

واقتراح النائب عيد حماد، بشأن رصف شارع عمرو بن عبدالعزيز مدخل حي حلوان من ركن فاروق حتى مدرسة الثانوية بنات - محافظة القاهرة. ً على حرم.

واقتراح النائب محمود قاسم، بشأن إنشاء سوق بديل للسوق الذي كان قائما السكة الحديد بمنطقة مينا البصل- محافظة الإسكندرية.

واقتراح النائب إمام منصور حسن، بشأن نقل مقالب القمامة الموجودة في قرية كفر الشعراء مركز كفر صقر – محافظة الشرقية إلى خارج الكتلة السكنية.

واقتراح النائبة سميرة الجزار، بشأن تخصيص أماكن لإيواء المشردين والمسافرين والعابرين في كل حي ومدينة.