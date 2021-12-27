الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 أشخاص متهمين فى قتل شاب أثناء جلسة صلح بالمنوفية

حبس أشخاص
حبس أشخاص

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، اليوم الإثنين، حبس خمسة أشخاص متهمين فى مقتل شاب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية،أثناء جلسة صلح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من القبض على خمسة أشخاص متهمين فى مقتل شاب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية،أثناء جلسة صلح ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأخطرت المستشفى الجامعي بشبين الكوم بوفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، يعمل بالمعمار، وإصابة اثنين آخرين هم عم وشقيق المجنى عليه، إثر التعدي عليه من خمسة أشخاص على الفور جرى  تشكيل فريق بحث جنائي وتم القبض على المتهمين.

 

شبين الكوم نيابة حبس خمسة أشخاص مقتل شاب مركز شبين الكوم المنوفية

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