الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى رائدة السينوغرافيا الفنانة نعيمة عجمى: تميزت بحس فنى مبتكر

نعيمة عجمي
نعيمة عجمي

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مصممة الملابس والديكور الفنانة نعيمة عجمى عبقرية فن الجمال في مسرح الدولة التى غيبها الموت اليوم الاثنين 27 ديسمبر.

وقالت إن الراحلة  تعدد احدى المبدعات في جماليات فنون المسرح وقدمت العديد من الابداعات البصرية في مسارح الدولة من تصميم الملابس والديكورات وتميزت بحس فنى مبتكر.

واضافت أن تصميماتها مثلت ابداع موازى عبر بوعى عن طابع الكثير من العروض وساهمت فى نجاحها ، ووجهت العزاء لاسرتها واصدقائها وتلاميذها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .

ونعى الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز  القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مصممة الأزياء نعيمة عجمي.

الفنانة نعيمة عجمي، حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الديكور، شاركت في العديد من الأعمال المسرحية على مسارح البيت الفني للمسرح، كما قدمت تجارب في القطاع الخاص، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية وحصلت على جوائز وشهادات تقدير.

ونعيمة عجمى تخرجت فى كلية الفنون الجميلة قسم الديكور وعملت فى بدايتها بمسرح الطليعة ، قامت بتصميم الملابس للعديد من العروض الهامة والشهيرة ووصل عدد مشاركتها بالمسرحيات إلى 80 عمل فني ، تميزت  باستخدام التصميمات التي تدل على الزمان والمكان والظروف المناسبة لكل شخصية، نالت العديد من التكريمات وشهادات التقدير منها الدورة السابعة للمهرجان القومي للمسرح عام 2014 ،  المهرجان العربي للمسرح وغيرها .

ومن أهم أعمالها المسرحية؛ الطوق والإسورة، أليس في بلاد العجائب، كوميديا البؤساء، اضحك لما تموت، سنووايت، ليلة من ألف ليلة، بلقيس، أهلا يا بكوات، مرسي عايز كرسي، مخدة الكحل، المتفائل، والعرض المسرحي (أحدب نوتردام) والتي حصلت من خلاله على جائزة أفضل تصميم ملابس في الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح دورة الكاتب المسرحي.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مصممة الملابس والديكور الفنانة نعيمة عجمى عبقرية فن الجمال في مسرح الدولة الفنان القدير ياسر صادق القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

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