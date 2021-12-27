الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته كمية من الشابو بـ40 مليون جنيه بالإسماعيلية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، بحوزته 40 كيلو من مخدر الشابو، و10 آلاف جنيه، حصيلة بيعه المخدرات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ 40 مليون جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعن التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من  ضبط "محمد. س"، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته 40 كيلو من مخدر الشابو، و10 آلاف جنيه، وهاتف محمول لتسهيل مهمة الاتصال بعملائه، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وكانت قد وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام "محمد. س"، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير، بحيازة واتجار المواد المخدرة على نطاق واسع، وتخصص المتهم في توزيع مخدر "الشابو" على المدمنين بنطاق محافظة الإسماعيلية.

 

الإسماعيلية مكافحة المخدرات عاطل مركز شرطة التل الكبير مخدر الشابو

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وائل لطفي

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