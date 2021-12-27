إصابة 26 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

أصيب 26 عامل مزرعة، اليوم الإثنين، إثر حادث سيارة وقع على طريق "الصالحية الجديدة- القصاصين"، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم، وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل 15 مصابا إلى مستشفى جامعة قناة السويس، و5 مصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ، و6 مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق "الصالحية الجديدة- القصاصين"، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 26 عاملا، وعلى الفور تم الدفع بـ22 سيارة إسعاف، وتم نقل 15 مصابًا إلى مستشفى جامعة قناة السويس، و5 مصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ و6 مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.