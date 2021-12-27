«القوى العاملة» توزع 100 ماكينة خياطة على خريجي الدورات التدريبية بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للفتيات والشباب، والفئات الأكثر احتياجا وتنفيذا لمبادرة "مهنتك مستقبلك" و"مهارتك أساس مهنتك"، قامت مديرية القوى العاملة بالأقصر، بالتعاون مع بيت الزكاة المصري بتوزيع أكثر من 100 ماكينة خياطة للفتيات خريجي الدورات التدريبية لوحدة التدريب المتنقلة.

ومن جانبه قال عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، إن المتدربات الذين تم منحهم ماكينات الخياطة أتموا التدريب المهني على كثير من الحرف ومنها الخياطة والتفصيل، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة أمام ساحة الشيخ الطيب شيخ الأزهر الشريف بالأقصر.

وأكد مدير المديرية، ضرورة الاهتمام بتدريب الفتيات وإعداد المرأة المعيلة على مستوى المحافظات لصقل مهاراتهن كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنها قادرة على العمل بمهارة وحرفية، مشيرا إلي أنه سوف يستمر منح الخريجات من مركز التدريب الثابت بالطود ماكينات خياطة حتي يعم الخير علي الجميع في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتعيين 611 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، منهم 6 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 2056 شاباً، منهم 15 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج 355 شهادة قياس مستوى المهارة، و 355 رخصة مزاولة الحرفة.

كما قامت المديرية، بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 7 منح مواليد بـ 14000 جنيه، و8 منح زواج واحدة بمبلغ 53757 جنيهاً، و منحتي وفاة عامل بمبلغ 20 ألف جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 110 عمال وعاملات ما بين كشوفات وتحاليل طبية، وصرف أدوية بإجمالي 6267 جنيهاً، فضلاً عن تسجيل 49 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.