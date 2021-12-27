الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نادى الأسير الفلسطينى: إسرائيل تجمّد أمر الاعتقال الإدارى بحق هشام أبو هواش

هشام أبو هواش
هشام أبو هواش

أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" أن السلطات الإسرائيلية قررت تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يوما.

ونقل النادي عن المحامي جواد بولس قوله إن "أبو هواش لا يزال في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي" بعد تدهور حالته الصحية جراء الإضراب عن الطعام.

وأوضح النادي أن "التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلا من حراسة السجانين، وفعليا يبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أي مكان، علما أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى".

وكان النادي أعلن أنه تم "نقل المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يوما، من سجن الرملة حيث يقبع، إلى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي وما يزال فيها حتى الساعة، حيث يواجه وضعا صحيا حرجا".

وأضاف أن "إدارة سجون الاحتلال تتعمد في كل مرة بعد نقله إلى المستشفى، إعادته إلى السجن، رغم حاجته الماسة لمتابعة صحية حثيثة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة،  تسجيل 7 وفيات و180 إصابة جديدة بكورونا و277 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت "الكيلة"، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وحالة في الخليل، وأخرى في جنين.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.       

وأشارت إلى وجود 54 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مصابين، بينهم 12 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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وائل لطفي

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