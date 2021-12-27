مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له رئيس الوزراء جاءت سلبية، بعد أن ثبتت إصابة ابنته بالفيروس.

وأوضح المكتب أن بينيت سيبقى في الحجر الصحي في الوقت الحالي بدافع الحذر، مشيرًا إلى أن فحوصات جميع أفراد عائلة رئيس الوزراء جاءت سلبية، باستثناء أحد أبنائه الذي سيخضع لاختبار إضافي بسبب خطأ في الفحص.

وكان المكتب أعلن في وقت سابق اليوم، أن بينيت انسحب فورًا من الجلسة التي عقدتها حكومته في الجولان المحتل، بعد إبلاغه بأن ابنته ميخال (14 عامًا) أصيبت بكورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.