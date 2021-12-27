الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سائق يرتكب مذبحة بالإسكندرية

طعن
طعن

أقدم سائق على ارتكاب مذبحة بعد أن قام بالتعدى على جيرانه بسلاح أبيض "سكين كبير"، مما أدى إلى مقتل ربة منزل وإصابة 4 آخرين بجروح طعنية وذبحية بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية؛ بسبب إصابته بمرض نفسي لانفاصله عن زوجته، وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بمساكن بشائر الخير 3 بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، بالتعدي على 5 سيدات بسلاح أبيض، مما أدى إلى وجود متوفى ومصابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم برفقة سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتهم يدعى "محمد.ع.أ"، 45 سنة، وشهرته حمو، سائق، مقيم في البلوك 25 بمساكن بشائر الخير، ويسكن فى الطابق الخامس.

كشفت التحريات قيام المتهم بالاعتداء على جيرانه بالطابق السادس، ما أدى لمقتل المجني عليها "سعدية محمد" 65 سنة، ربة منزل، وإصابة أبناءها عزة مرسى 36 سنة، وأميرة مرسى 32 سنة، وسيد مرسى 24 سنة، ثم اعتدى على ربة منزل بالشقة المواجهة تدعى حنان محمود، 40 سنة، وعلي الفور تم إلقاء القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة التي تجرى بإشراف المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية أن المتهم منفصل عن زوجته ويعيش بمفرده، وأن المتهم سبق علاجه نفسيًا، على الفور أمر المحامي العام بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإحضار التقارير الطبية للمصابين وتوجه عضو من النيابة العامة لسؤال المصابين بالمستشفى والتحفظ على السلاح المستخدم بالحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

أمن لقاء شقة تحقيق مستشفى فصل

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