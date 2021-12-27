تقرير بريطانى يشيد بجهود الرئيس السيسى لتنمية صعيد مصر

أشادت صحيفة العرب البريطانية بالتنمية التي يشهدها صعيد مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قالت العرب البريطانية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني إن الصعيد الآن أولوية لدى السيسي، حيث يشهد الصعيد طفرة تنموية.

وتابعت الصحيفة: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على إعادة بناء العلاقة بين الدولة ومناطق الجنوب المعروفة بالصعيد والتي عانت التهميش والإقصاء منذ عقود.

وسلطت الصحيفة الضوء على المشاريع التي افتتحها الرئيس على مدار أسبوع، حيث افتتح الرئيس السيسي، مشروعات زراعية لأراض صحراوية في محافظة أسوان في أقصى جنوب مصر، وأعاد إحياء مشروع "توشكى" الذي ظل مجمداً نحو عقدين ويستهدف زراعة 200 ألف فدان، مع افتتاح العديد من الطرق والجسور والمشروعات المتعددة التي تسهم في تحسين جودة الحياة لأكثر من 40 مليون مواطن يقبعون في إحدى عشرة محافظة تقع في جنوب القاهرة.

وأكدت الصحيفة أن اهتمام الرئيس بالصعيد يؤكد أن أجهزة الدولة متيقظة تماما وأن الهواجس الأمنية آخذة في التبدد تماما، حيث يجري حصار ما تبقى منها وسدّ جميع المنافذ أمام أيّ محاولات للعودة مستقبلا.

وأضافت الصحيفة: أن السيسي يريد بناء مصر الحديثة على أسس تنموية، ويولي المشروعات القومية اهتماما كبيرا، ويعدّ تسليط الضوء على مشكلات الصعيد وزيادة المشروعات التي تخفف من حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تطورا نوعيا في تعامل الدولة المصرية مع الأطراف والمناطق التي عانت من التهميش سنوات طويلة.

ويقطع المشروع الذي يوازن بين التنمية الأفقية وسد الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات داخلية، الطريق على استثمار جماعات متطرفة للأوضاع الرخوة في بعض الأقاليم البعيدة عن العاصمة، وينهي إشكالية عانت منها الدولة المصرية عندما ركّز البعض من حكامها على القاهرة والمدن القريبة منها وتجاهلوا الصعيد.

ويوحي تتابع افتتاح مشروعات بالصعيد أن الاهتمام بالتنمية في المركز لن يلغي الأطراف، وما تشهده القاهرة الكبرى من تطورات توازيها أخرى في سيناء والصعيد ومحافظات الدلتا في شمال القاهرة، والمحافظات الواقعة قرب الحدود الغربية.

وتابعت الصحيفة: ظهرت عوائد التنمية في الصعيد من خلال انخفاض معدل البطالة من 13 في المئة قبل ست سنوات إلى 6 في المئة هذا العام، وارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق من 9 في المئة إلى 25 في المئة هذا العام.

من جانبه قال وزير التنمية المحلية الأسبق محسن النعماني لـ"العرب": إن الدولة وجدت أن خطتها لتعزيز الاستفادة من الثروات الموجودة في مناطق جغرافية مختلفة تتطلب مد أذرع التنمية إلى محافظات الصعيد وإعادة صياغة علاقتها بسكانها.

وأضاف أن المشروعات الحالية تخدم سكان الصعيد وتصب مباشرة في صالح تحسين الاقتصاد المصري، وهناك رؤى ترى أهمية الاستفادة من البيئة الخصبة في الصعيد التي تساعد على تنمية الصناعة والزراعة وزيادة معدلات التصدير، لأن تلك المحافظات قريبة من البحر الأحمر ومنه يمكن الانطلاق إلى أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا.

وأوضح أن الربط الحاصل بين الصعيد والبحر الأحمر عبر شبكة الطرق الجديدة يستهدف تطوير تلك المناطق وتهيئتها لعملية استثمار واعدة، وتحصينها من انتشار العناصر المتطرفة التي وظفت الصحارى الشاسعة كنقاط انطلاق لها لممارسة عمليات إرهابية تصاعدت وتيرتها في العقود الثلاثة الماضية.

وأكد الخبير في مكافحة الإرهاب اللواء إيهاب يوسف أن الحكومة تحاول التعامل بإيجابية مع الأدوات التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة لاستغلال شبابها، وأشار لـ”العرب” إلى أن سوء التوزيع بالنسبة إلى الثروات ومخصصات التنمية سابقا خلق حالة من الاحتقان في تلك المناطق والذي سوف يكون قابلاً للتصاعد لاحقا، إذا استمر التركيز فقط على المركز وإهمال الأطراف.

وتؤدي التوجهات الحالية للنظام المصري إلى نتائج إيجابية على المديين المتوسط والبعيد، لكن هناك حاجة لأن يشعر أبناء الصعيد أن ما يحدث حاليا ليس أمرا مؤقتا، وأن هناك خطة استراتيجية ترمي إلى رفع مستوى أوضاعهم المعيشية.

ولذلك من الضروري أن يكون التوجه الحضاري مصاحبا للمشروعات التنموية خاصة في مجال استصلاح الأراضي الزراعية التي تقلص المساحات الصحراوية الشاسعة والتي يمكن أن يستفيد منها المواطنون بشكل مباشر في محافظات الصعيد.