موقع أيرلندى يرشح مصر للزيارة فى 2022

رشح موقع" دونجال ديلي" الأيرلندي، مصر كوجهة سياحية للزيارتها العام المقبل 2022، لافتًا إلى أن مصر أذهلت المسافرين على مدى قرون بآثارها ومعابدها و حضارتها القديمة.

كما فند الموقع المعالم السياحية الشهيرة في مصر، مؤكدًا على أن القيام برحلة في نهر النيل من الأمور الممتعة.

وتابع الموقع: "تبدأ الزيارة في مصر من مدينة القاهرة الرائعة، حيث المتحف المصري الكبير وسوق خان الخليلي، بالطبع لن تكتمل الرحلة إلى مصر بدون رؤية أهرامات الجيزة وأبو الهول، ثم القيام برحلة عبر نهر النيل وعلى طول الطريق ستكتشف المزيد من الجواهر التاريخية مثل معبد حورس، ووادي الملوك، والسد العالي، ومعابد الكرنك، والأقصر".

يأتي هذا فيما دعا موقع "إنفو نيوز" الأرجنتيني، إلى زيارة مصر، كما قدم عدد من أهم المعالم السياحية الواجب زيارتها في مصر.

وقال الموقع، إن أهرامات الجيزة، تعد أهرامات الجيزة بلا شك واحدة من أفضل الوجهات، بل إنها في الواقع واحدة من أكثرها شهرة؛ لأنها واحدة من عجائب الدنيا السبع حيث يرقد الفراعنة القدماء.

ودعا لزيارة معبد الكرنك ووادي الملوك، والتي تقع هذه الوجهات في مدينة الأقصر.

وعن النيل، قال الموقع إن نهر النيل أحد أكثر الأماكن أهمية للزيارة في مصر، حيث يمكن الاستمتاع برحلة نيلية عبر نهر النيل.

ووصف الموقع الأرجنتيني، أسوان بأنها مدينة هادئة وجميلة وهادئة للغاية، حيث تطل المدينة على نهر النيل.

وعن البحر الأحمر، قال الموقع إ"ن منتجعات مصر تقدم متعة الغوص في البحر الأحمر.

ورش ح الموقع القاهرة للزيارة، حيث تتعدد المعالم الأثرية والسياحة في القاهرة، حيث تضم القاهرة عددًا من المواقع السياحية الأكثر تميزًا.

ودعا لزيارة شواطئ جنوب سيناء، حيث تعد شواطيء جنوب سيناء الفرصة الأفضل لمحبي الغوص في العالم، فضلًا عن مدينة شرم الشيخ الساحرة.

فيما وصف منطقة سقارة، بأنها حيث تتواجد مقابر الفراعنة الرائعة التاريخية.

ودعا لزيارة الصحراء البيضاء، وتسمى بهذا الاسم نظرًا لانتشار الصخور التي تتخذ من اللون الأبيض علامة مميزة لها، وزيارة واحة سيوة، حيث الهدوء والبعد عن صخب المدينة والمعالم السياحية المختلفة مثل معبد أمون وقلعة شالي.