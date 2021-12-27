تفاوتت أسعار الأسمنت، اليوم الإثنين، حيث شهدت أسعار طن الأسمنت الأبيض ارتفاعًا لأول مرة منذ أكثر من شهرين، في حين واصلت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي استقرارها الجماعي لأكثر من أسبوع، تبعتها أسعار طن الأسمنت المخلوط والمقاوم، حيث شهدت استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع.



وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم الإثنين 27 /12 /2021.



أسعار الأسمنت البورتلاندي



- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي عند 1065 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة حلوان عند 1050 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلح عند 1050 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص عند 1030 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة النصر عند 1020 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المعلم عند 1015 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل عند 1015 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1010 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلة عند 1000 جنيه.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف عند 985 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة سيناء عند 985 جنيهًا.



أسعار الأسمنت الأبيض



- ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة من 2500 جنيه، إلى 2600 جنيهًا، وذلك بزيادة 100 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء عند 2460 جنيهًا.

- ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة من 2430 جنيهًا، إلى 2525 جنيهًا، بزيادة قدرها 95 جنيهًا.

- ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة من 2425 جنيهًا، إلى 2525 جنيهًا، بزيادة قدرها 100 جنيه.

- ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال من 2390 جنيهًا، إلى 2500 جنيهًا، بزيادة قدرها 110 جنيهات.



أسعار الأسمنت المخلوط



- استقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 790 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان عند 775 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة العمران عند 770 جنيها.



أسعار الأسمنت المقاوم



- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي عند 1110 جنيهات.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار عند 1110 جنيهات.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلح عند 1095 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر عند 1090 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر عند 1075 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1050 جنيهًا.