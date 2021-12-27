تفاصيل حركة تسويات ضخمة لموظفى الدولة فى 36 جهة خلال شهر

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تفاصيل حركة التسويات الجديدة للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة لشهر نوفمبر 2021، والتى شملت 1372 موظف من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



ووفقًا لتقرير صادر عن التنظيم والإدارة حصل عليه "الدستور"، فإن حركة التسويات الأخيرة شملت 36 جهة إدارية فى مقدمته مصلحة الضرائب العقارية بعدد 983 موظفا، يليها مصلحة الضرائب المصرية بعدد 81 موظفًا، وجامعة قناة السويس بعدد 52 موظفا، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية بعدد 49 موظفا، وزارة السياحة والآثار بعدد 25 موظفا، وجامعة أسيوط بـ25 موظفا، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح بعدد 23 موظفا.



وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أن قرارات التسوية شملت أيضًا هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة بعدد 20 موظفا، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم بعدد 18 موظفا، ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة بعدد 12 موظفا، ومركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة بعدد 12 موظفا، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ بعدد 10 موظفين، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية بعدد 7 موظفين، وديوان عام محافظة أسوان بعدد 9 موظفين، وجامعة الفيوم بعدد 8 موظفين، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية بعدد 5 موظفين، وديوان عام محافظة مطروح بعدد 5 موظفين، مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بعدد 3 موظفين.



بينما تذيل القائمة، ديوان عام محافظة أسيوط بعدد موظف واحد، مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بعدد موظف واحد، مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء بعدد موظف واحد، الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بعدد موظف واحد، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا بعدد موظف واحد، مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد بعدد موظف واحد، مركز البحوث الزراعية بعدد موظف واحد، مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم بعدد موظف واحد، معهد بحوث أمراض العيون بعدد موظف واحد، وزارة الأوقاف بعدد موظف واحد، وزارة الطيران المدنى بعدد موظف واحد، مراكز علاج الأورام بالمحافظات بعدد 2 موظف، ديوان عام محافظة بورسعيد بعدد 2 موظف، والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بعدد 2 موظف.