«القوى العاملة»: تخريج 3400 شاب وفتاة من وحدات التدريب المتنقلة

قال المهندس أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة كانت تمتلك 13 وحدة تدريب متنقلة منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ولكنها كانت مهملة تمامًا، مشيرًا أن الوزارة قامت بتجميعها وتطويرها، وإمدادها بالآلات والمعدات اللازمة للتدريب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، والكهرباء، مضيفًا أن وزارة الإسكان قامت بإمدادهم بنحو 14 وحدة متنقلة كانت غير مستغلة لديها، قامت وزارة القوى العاملة بتطويرها أيضًا.

وأضاف "قطامش" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تكلفة تطوير الوحدة المتنقلة الواحدة بلغ نحو مليون جنيه، موضحًا أن الوزارة قامت بتوزيع 26 وحدة على مستوى قرى حياة كريمة في جميع محافظات مصر، عدا شمال سيناء والقاهرة والسويس، ويتبقى وحدة متنقلة داخل الوزارة جاهزة لاحتياج أي محافظة لها.

وقال رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة أبرمت بروتوكولات مع عدد من المنظمات، مثل برنامج الأغذية العالمي، حيث سيقوم بتجهيز وحدتين على مهن جديدة مثل صيانة المحمول، والإجريل في الزراعة، والتبريد والتكييف، كما ستقوم وحدة الأوزون بوزارة البيئة، بتجهيز وحدة تدريب أخرى على مهنة التكييف والتبريد في كيفية استخدام غاز الفريون بدون حدوث أي مخاطر.



وأشار "قطامش"، أنه تم تخريج نحو 3400 شاب وفتاة من تلك الوحدات، وذلك منذ إطلاق الوحدات في شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، مضيفًا أنه يتم متابعة هؤلاء الخريجين عن طريق مبادرة حياة كريمة، كما تقوم مديريات القوى العاملة بإعداد قواعد بيانات متكاملة لخريجي وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة الأساس في تلبية احتياجات خريجي التدريب سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ومتابعتهم فيها، أو توجيههم ومساعدتهم في عمل مشروعات خاصة بهم، موضحًا أنه تم توفير فرص عمل لنحو 70% من خريجي تلك الوحدات داخل القرى القائمين فيها.