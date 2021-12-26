الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: تراجع صادرات 6 سلع خلال سبتمبر الماضي

صادرات مصر
صادرات مصر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع صادرات مصر من بعض السلع رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات لـ 3.45 مليار دولار خلال سبتمبر 2021 مقابل 2.53 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 36.6%، والتى تمثلت فيما يلى: 
انخفضت قيمة الصادرات من منتجات البان ل 18.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 20.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.4%.
كما انخفضت قيمة الصادرات من أقمشة قطنية ل 16 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 16.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.
بلغت قيمة الصادرات من أثاث 14.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 24.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 39%.
سجلت قيمة الصادرات من سكر مكرر 9.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 24.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 60.3%.
بلغت قيمة الصادرات من غزل القطن 9.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 11 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.7%.
كما بلغت قيمة الصادرات من إطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل 9.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 11.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.2%.
بينما ارتفعت صادرات منتجات البترول لـ 455.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 43.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 217.5%.
كما ارتفعت صادرات بترول خام 272.6 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 114.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 137.5%.
وبلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة 179.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 146.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 22.6%.

الاحصاء صادرات مصر سلع بترول

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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