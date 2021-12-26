زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بأن زلزال قوته 6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الأحد.

وأضاف المركز بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي 18 ديسمبر الحالي، ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة مناطق في البحر بجنوب اليونان، بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

وقال معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني إن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترا تقريبا في الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال.

وتقع اليونان في منطقة زلازل وتعبرها عدة شقوق جيولوجية وكثيراً ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.

وأعنف زلزال شهدته اليونان في العقود الثلاثة الماضية وقع في 1999 بالقرب من أثينا وبلغت قوته 5,9 درجات وقتل فيه 143 شخصاً.

ويأتي زلزال اليوم بعد نحو شهر من ضرب زلزال بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط؛ حيث أفادت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) يوم 27 نوفمبر الماضي، بإن الزلزال وقع في الساعة 08,14 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 6,15 كم.