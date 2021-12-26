الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة اليوم.. تعيين 2329 شابًا فى الغربية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عددا من الأحداث، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، 2329 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 30 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5836 شاباً، كما تم توفير 1235 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 2109 تراخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما خرجت 11 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 25 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي.
https://www.dostor.org/3666229

كما أعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات المواطن المصري "علي. س.ع.أ" سائق نقل جماعي كان يعمل لدي إحدي شركات النقل بمكة المكرمة، وبلغت 10 آلاف ريال سعودي، أي ما يعادل 41 ألفا و800 جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات السائق المذكور لدى صاحب العمل بإحدى شركات النقل بمكة المكرمة وديا، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.
https://www.dostor.org/3666238

في حين شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بوفد رفيع المستوى من القيادات والكوادر الرسمية بالمديرية في حفل قداس عيد الميلاد المجيد، وكان على رأس الوفد نائبا عن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وكيل الوزارة مدير المديرية  ياسر سعيد، وقدم الوفد التهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

ترأس الحفل القداس رئيس اساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي بكاتدرائية القديس مرقس الآسقفية بالإسكندرية. 
https://www.dostor.org/3666248

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية ذوي الهمم والعزيمة مكتب التمثيل العمالي بجدة حقوق العمالة المصرية في الخارج مديرية القوى العاملة بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

أول تعليق من موسيمانى على تعادل الأهلى مع فيوتشر

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

الباز: السيسى رئيس لدولة بمختلف عصورها ولا يقلل من سابقيه

بعد موافقة البرلمان.. جبارة: «ندرة تخصصات أكاديمية الفنون بدأت فى 2017»

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا