حصاد القوى العاملة اليوم.. تعيين 2329 شابًا فى الغربية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عددا من الأحداث، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، 2329 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 30 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5836 شاباً، كما تم توفير 1235 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 2109 تراخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما خرجت 11 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 25 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات المواطن المصري "علي. س.ع.أ" سائق نقل جماعي كان يعمل لدي إحدي شركات النقل بمكة المكرمة، وبلغت 10 آلاف ريال سعودي، أي ما يعادل 41 ألفا و800 جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات السائق المذكور لدى صاحب العمل بإحدى شركات النقل بمكة المكرمة وديا، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

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في حين شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بوفد رفيع المستوى من القيادات والكوادر الرسمية بالمديرية في حفل قداس عيد الميلاد المجيد، وكان على رأس الوفد نائبا عن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وكيل الوزارة مدير المديرية ياسر سعيد، وقدم الوفد التهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

ترأس الحفل القداس رئيس اساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي بكاتدرائية القديس مرقس الآسقفية بالإسكندرية.

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