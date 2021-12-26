«السبكى»: مجمع الإسماعيلية الطبى قدم أكثر من نصف مليون خدمة طبية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مجمع الإسماعيلية الطبي قدم أكثر من نصف مليون خدمة طبية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بجودة عالمية، تشمل 141,006 ألف خدمة لحالات الطوارئ، 112,059 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، 37,950 ألف بالأقسام الداخلية للمرضى، 228,988 ألف فحوصات طبية تشخيصية "أشعة ومعمل"، بالإضافة إلى أكثر من 8000 عمليات وجراحات كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأوضح السبكي، في بيان له، أنه يتميز مجمع الإسماعيلية الطبي بضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، إضافة إلى جاهزية المجمع التي تساعد على إجراء مثل هذه العمليات المتقدمة والمتطورة للمرضى.

جدير بالذكر، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

كما يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، منها تخصصات: «القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية»، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة.