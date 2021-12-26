هل تعاني من قشرة الرأس؟.. ننشر قائمة الأطعمة التي يجب تناولها

هل سئمت محاولة التخلص من قشرة الرأس باستخدام أنواع الشامبو والكريمات باهظة الثمن المتوفرة في الصيدلية المحلية؟، ربما حان الوقت للتعامل مع المشكلة بشكل طبيعي من خلال نظامك الغذائي.

يقول الأطباء بموقع «healthdigezt» الطبي، إن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد بالفعل في التخلص من قشرة الرأس، حيث يمكن أن تكون ناتجة عن الجفاف المفرط لفروة الرأس، وفي أحيان أخرى يحدث بسبب الإفراط في استخدام زيوت الشعر.

وهناك العديد من الأسباب المختلفة وراء الإصابة بقشرة الرأس، حيث يتفق الخبراء على أن إدراج بعض الأطعمة في النظام الغذائي على أساس منتظم يمكن أن يساعد في القضاء على المشكلة، في السطور التالية نقدم بعضها:

الحمص:

يقول خبراء التغذية إن فيتامين بـ6 والزنك الموجودان في الحمص يجعلان هذه البقوليات فعالة ضد قشرة الرأس، كل ما عليك فعله هو الجمع بين الماء ودقيق الحمص واللبن الرائب لعمل عجينة، حيث أثبتت فعاليتها في القضاء على قشرة الرأس.

بذور زهرة عباد الشمس:

المصادر الهائلة الأخرى لفيتامين B6 والزنك لمحاربة القشرة هي بذور عباد الشمس، علاوة على ذلك، فهي غنية أيضًا بالدهون الصحية التي تحتاجها فروة الرأس للبقاء في حالة ممتازة.

جنين القمح:

بفضل كميات فيتامين بـ6 والزنك، فإن جنين القمح هو شيء يمكن أن يساعد في وضع حد لقشرة الرأس، حيث يمكنك إضافة القليل منه إلى دقيق الشوفان والحبوب واللبن والعصائر.

الموز:

بصرف النظر عن المساعدة في خفض ضغط الدم ودرء الإمساك، فإن إدراج الموز في النظام الغذائي يساعد أيضًا في التخلص من قشرة الرأس، بفضل فيتامينات ب

شاي الزنجبيل:

تناول شاي الزنجبيل بانتظام ليس فقط للتحكم في عسر الهضم، ولكن أيضًا للتعامل مع قشرة الرأس، ذلك لأن كل كوب منه يمد الجسم بمركبات لها خصائص مضادة للفطريات.