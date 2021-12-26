الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة الإدارية تحيل نائبة رئيس جهاز مدينة العبور للمحاكمة التأديبية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 141 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة نائبة رئيس جهاز مدينة العبور للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت عدم التزامها بما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وقيامها بإهانة بعض وزراء الإسكان المتعاقبين على رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكد تقرير الاتهام ومذكرة التصرف، أن ناهد علي عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز مدينة العبور في 18 يناير عام 2020 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، بعدم الالتزام بما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المحالة قامت بنشر تعليق على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمن تعديها بالقول والإهانة في حق الوزراء المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفة للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالة تأديبيًا طبقًا لنصوص والمادتين 61 و62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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