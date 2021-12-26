«صحة النواب» توصي بتشكيل لجنة لزيارة معهد ناصر

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الأحد، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سيد نصر والنائب أبانوب عزيز، حول عدم قيام مستشفى معهد ناصر بالاهتمام بالحالات القادمة من مكاتب النواب مما يؤثر على عمل النواب للتواصل مع الوزارة يوميًا، جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة.

وقال النائب أبانوب عزيز عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل إن إدارة المستشفى تمتنع عن استقبال الحالات المرضية التي تتطلب الدخول للرعاية المركزة إلا بموافقة من مدير المعهد، كما أن جهاز الأشعة بقسم الطوارئ بمعهد ناصر مُعطل منذ فترة، مما يجعل المرضى يذهبون إلى معهد الأورام لعمل الأشعات اللازمة.

وأضاف أن معهد ناصر يخدم شريحة عريضة من المواطنين داخل القاهرة والمحافظات المجاورة، وبالرغم من ذلك تواصل النواب مع مدير المعهد الا انهم لم يجدوا استجابة منه تمامًا، وقال إن هناك جناح اقتصادي داخل المعهد قام مدير المستشفى باستغلاله لمصلحته الشخصية لعدة شهور بحجة عدم وجود سكن شخصي لمدير المعهد.

وأضاف "عزيز" أنه تم تجريد حديقة داخل المعهد وبناء بعض المباني عليها دون أخذ الموافقات القانونية على التراخيص وقام حي الساحل بتقديم مذكرة لمحافظ القاهرة بهذا الموقف.

وأشار النائب سيد نصر إلى أن غياب الطاقم الطبي بمعهد ناصر ليس به مشكلة ولكن الأزمة الحقيقية في المسئولين والإدارة داخل المعهد، فهناك تغيب تام للمديرين والمسئولين داخل المعهد في الفترة المسائية وهو ما يعرض حياة المرضى للإهمال وتأخر التعامل الطبي معهم حتى أنه هناك بعض الحالات يتوفاها الله دون التعامل الطبي معهم.

وطلب "نصر" من مسئولي وزارة الصحة بعمل استفتاء بين العاملين بالمعهد حول كفاءة إدارة المستشفى ومدى رضاهم عنها.

كما طالب النائب أحمد جعفر عضو مجلس النواب عن دائرة سوهاج من وزارة الصحة بإفادة من الوزارة بوضع المباني التي تم إنشاؤها بدون تراخيص من الحي والحماية المدنية، كما أشار النائب إلى عدم تعامل المعهد مع قرارات العلاج على نفقة الدولة التي يتم ذهاب المرضى بها إلى معهد ناصر ووضعها على قوائم الانتظار.

وطالب النائب أحمد راضي بتوضيح موقف مد فترة تولي مدير المعهد الإدارة، كما طالب من لجنة الصحة لجنة تقصي داخل المجلس لتوضيح موقف السلامة المهنية داخل المعهد.

واستنكرت النائبة الدكتورة عبلة أحمد عضوة اللجنة دور الرقابة داخل وزارة الصحة وموقف الحوكمة داخل الوزارة، مطالبة بتفعيل الدور الرقابي بشكل أقوى داخل الوزارة.

وقال الدكتور أحمد برعي ممثل وزارة الصحة بضرورة وجود مذكرة توضيحية من النواب بجميع النقاط التي يروها، حتى يروق للوزارة الوقوف على جميع النقاط والتعامل معها ولتشكيل لجان متخصصة للتعامل مع جميع الشكاوي بشكل جاد، وأشار أحمد برعي إلى أهمية معهد ناصر كصرح طبي عملاق داخل مصر.

وأوصت اللجنة في نهاية الجلسة بتشكيل لجنة من الأمانة العامة المركزية بالوزارة برفقة النواب من القاهرة ومن يتاح له من أعضاء اللجنة، لزيارة المعهد وتقديم مذكرة تفصيلية إلى اللجنة بعد أسبوعين بتوضيح الموقف على الأرض.