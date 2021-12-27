الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مخرج خارج السيطرة: «رشحت هدير عبد الناصر بعد دورها في لؤلؤ» (فيديو)

هدير عبدالناصر
هدير عبدالناصر

قال المخرج محمد وفا، إنه رشح بطلات مسلسل “خارج السيطرة” حكاية “سنة جديدة”، بعد أن رأي لهم عددٍ من الأعمال الدرامية المختلفة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الترشيح الأول كان للفنانة يارا قاسم ومن بعدها باقي صناع العمل وكان من ضمنهم الفنانة هدير عبد الناصر، قائلًا:«رشحتها بعد دورها في مسلسل “لؤلؤ”».

وأضاف: “رأيتها في دور شر خلال مسلسل “لؤلؤ”، وأردت أن أقدمها بشكل مختلف”.

وعن دور الفنانة يارا قاسم، قال إنه يؤمن بأن لديها الكثير لتقدمه مؤكدًا:"موهبتها قوية جدًا".

هدير عبدالناصر

حكاية "سنة جديدة" بطولة الفنانة يارا قاسم وكلٍ من “دارين البايض وهدير عبد الناصر، فاي فؤاد وضيفة شرف الإعلامية مهيرة عبدالعزيز”، ومن إخراج محمد وفا والقصة بمثابة فيلم مدته ساعة ونصف.

حكم محمد فنانة نجوم ليلة أحمد ماهر عرض شخصية الفن الفنانة الشابة مايان السيد جدي رحم مؤمن مسلسل خارج السيطرة تقلها دهب حكاية تقلها دهب

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