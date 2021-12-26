«السيادة السوداني» يؤكد حرصه على تطوير وترقية الخدمات الطبية

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني سلمى عبدالجبار المبارك حرص مؤسسات الفترة الانتقالية، على تطوير وترقية الخدمات الطبية، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود الشعبية والحكومية للنهوض بالوضع الصحي بالبلاد.

وبحثت خلال لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم، وفد منظمة أطباء بلا حدود، برئاسة محمد شيخ الدين نائب الأمين العام للمنظمة، إمكانية إنشاء مستشفى للكلى بولاية النيل الأبيض، ووعدت بمتابعة تنفيذ وسير العمل بجميع المستشفيات والمرافق الصحية بالولاية.

وقال محمد شيخ محمد شيخ الدين، في تصريح صحفي، إن المنظمة تبنت عدداً من المبادرات في المجالات الصحية بولاية النيل الأبيض، لافتاً إلى أن عضو مجلس السيادة، وعدت بالوقوف على سير تنفيذ تلك المبادرات.

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