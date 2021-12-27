الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مبروك عطية يرد: ما حكم قراءة الأبراج على سبيل التسلية؟

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بنى سويف السابق بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي الشهير، إن قراءة الأبراج من باب التسلية حرام شرعًا، لأن التسلية بالحرام حرام، فعلى سبيل المثال، فالزنا محرم فهل نعمله أو نجربه من باب التسلية! فلا شئ يسمى  الأبراج، فيولد اثنين في يوم واحد وكل شئ منهما مختلف عن الآخر في الرزق والعمر والطبع، وواحد يموت قبل الثاني، وواحد رزقه ضيق والآخر رزقه واسع.

 

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من سائلة تقول:" ما حكم قراءة الأبراج على سبيل التسلية؟ "يا ريت نبطل دجل"، لعل الله يكرمنا، ونترك هذه الخرافات، فهذه أمور لا تثمن ولا تغنى من جوع.

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

 

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين، كما خصصت حلقات عن التوعية الأسرية.

الدكتور مبروك عطية كلية الدراسات الإسلامية والعربية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بنى سويف جامعة الأزهر قراءة الأبراج التسلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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