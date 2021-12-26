أحدث عبارات ورسائل تهنئة رأس السنة الجديدة 2022

تزايدت معدلات البحث عن رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 تزامنًا مع بدء احتفالات الكريسماس وبدء العد التنازلي لنهاية عام 2021، حيث يحرص الكثيرين على إرسال رسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة 2022 للأهل والأصدقاء والأحباب.

رسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة 2022

تهنئه خاصه للغالين بمناسبة السنه الجديده ،اللهم اجعله عام تتبدل فيه اقدارك للاجمل ، ووسع ارزاقنا و اكتب لنا سعادة تدمع لها اعيننا من الفرحه.

بمناسبه حلول العام الجديد اتمنى لكم سنه جديده مليئه بالخير والسعاده الدائمه وكل عام وانتم بالف خير .

سأودع سنه بحلوها ومرها وكل ما فيها وسأدخل سنه جديده مختلفه امنيتي وتفائلي ودعائي من قلب صادق لكم جميعآ بالخير والسعاده الدائمه.

اللّهم صباحُ خيرٍ في العام الجديد، املأه فرحةً، وتفاؤل واجعلنا فيه حامدين وشاكرين لك ، وارضنا بفضلك وكرمك ياأرحم الراحمين.

عبارات تهنئة رأس السنة الجديدة 2022

أرسل الطيور الصغيرة تحمل الأزهار وتقول للجميع عام سعيد عليكم

وعلى احبابكم ادامهم الله عليكم واسعدكم بوجودهم ومتعكم بموفور الصحة والعافية.

كل عام وأنت تسكن بين ضلوع قلبي، ويزيد حبك عام بعد عام كل عام وأنت بألف خير ياحبيبي لكل الأعوام.

اليوم نهاية عام 2021 وغدًا بداية لعام جديد، نتمنى أن يكون عام الإنجازات والدروس وتحقيق الأمنيات وانتهاء الأمراض والأسقام والفيروسات، وأدام علينا وعليكم نعمة الصحة والبركة في حياتكم .