أحدث رسائل التهنئة بسنة 2022 للأهل والأصدقاء 

تزايدت معدلات البحث عن رسائل التهنئة بسنة 2022 للأهل والأصدقاء مع بدء العد التنازلي لوداع عام 2021 واستقبال العام الجديد 2021 بالمزيد من الأمنيات والأحلام والخطط المستقبلية، حيث يحرص الكثير من الأشخاص على إرسال عبارات التهاني لذويهم بمناسبة السنة الجديدة.

رسائل التهنئة بسنة 2022

ويعرض "الدستور" أحدث رسائل التهنئة بسنة 2021 وعبارات التهاني والتبريكات بمناسبة العام الجديد 2022.

في أول أيام السنة الجديدة 2022 أردت أن أقول لك كل عام وأنت السعادة يا حلو العام وكل الأعوام ، كل عام وانت بخير وسعيد وقريب.

اللهم اكتب لنا في السنة الجديدة التوفيق والنجاح و السعادة الكاملة، والأرزاق الواسعة، والرضا التام، ومزيد من الصحة والعافية.

أرجو من الله أن يحفظ لي ضحكة أحبتي وأهلي وعافية أمي، ورفقة إخوتي الجميلة، اللهم أدم علينا الأصدقاء الأوفياء والانقياء من حولنا.

كل عام وانت بخير ، سنة جديدة سعيدة علينا جميعًا.

حبيبي انت الدافع لي لكي أبدأ عامآ جديد جميل.

عبارات التهنئة بالسنة الجديدة 2022

بأمنيات سعيدة وبقلب راض وفرحان بقربك ، كل عام وانت حبيبي.

تزهو الايام بقربك ؛ وتحلو الحياة بوجودك جنبي ، وتشرق شمس سنة جديدة ونتمني فيها دوام صحة وبقاء من نحب؛ كل عام وأحبابنا بالف خير وحب وسعادة وصحة وجمال ، كل سنة وانتم طيبين.

تمر السنين وتفوت وانا فيك وفي قربك بموت ، واتمني لك في سنة سعيدة جديدة جميلة، انك دايما تكون بقربي ، كل سنة وانت في قلبي ياحبيب قلبي وروحي.