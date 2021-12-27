الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الملكة إليزابيث تحتفل مع العامة بعيد الميلاد وتتذكر زوجها الراحل

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

من أجل بث عيد الميلاد لعام 2021، الذي تم تصويره في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، جلست الملكة أمام شجرة عيد الميلاد الخاصة بها على مكتب يعرض صورة واحدة مؤطرة وصورة لها ودوق إدنبرة في الاحتفال بالذكرى الستين لزواجهما في برودلاندز، هامبشاير في عام 2007.

ارتدت الملكة فستانًا من الصوف منقوشًا باللون الأحمر، من تصميم أنجيلا كيلي، وارتدت نفس بروش أقحوان الياقوت الذي ارتدته في صورة عام 2007، والذي تلقته كهدية في عام 1947 وارتدته للتصوير في شهر العسل.

بدأ البث بمقتطف من كلمة ألقتها الملكة للأمير فيليب في الذكرى الخمسين لزواجهما في عام 1997، وبعد ذلك تحدثت الملكة مباشرة عن ذكرياتها عن الأمير فيليب، مشيرة إلى إحساسه بالخدمة وفضوله الفكري وقدرته على الاستمتاع. للخروج من أي حالة.

وإليكم نص الكلمة:

على الرغم من أنه وقت السعادة الكبيرة والبهجة الجيدة للكثيرين، إلا أن عيد الميلاد قد يكون صعبًا على أولئك الذين فقدوا أحباءهم، هذا العام، ولكن بالنسبة لي  في الأشهر التي انقضت منذ وفاة حبيبي فيليب، شعرت براحة كبيرة من الدفء والمودة الكثيرة التي قدمتها لحياته وعمله - من جميع أنحاء البلاد والكومنولث والعالم.. كان إحساسه بالخدمة وفضوله الفكري وقدرته على إخراج المرح من أي موقف - كلها أمور لا يمكن كبتها".

لكن الحياة بالطبع تتكون من فراق؛ وبقدر ما أفتقده أنا وعائلتي ، أعلم أنه يريد منا الاستمتاع بعيد الميلاد.. شعرنا بوجوده لأننا مثل الملايين حول العالم أعددنا أنفسنا لعيد الميلاد.. بينما يعني Covid مرة أخرى أنه لا يمكننا الاحتفال تمامًا كما نتمنى، لا يزال بإمكاننا الاستمتاع بالعديد من التقاليد السعيدة.. سواء كان ذلك غناء الترانيم .. تزيين الشجرة تقديم الهدايا وتلقيها، أو مشاهدة فيلم مفضل حيث نعرف بالفعل النهاية".

وبالنسبة لي ولعائلتي حتى مع ضحكة واحدة مألوفة مفقودة هذا العام، ستكون هناك فرحة في عيد الميلاد، حيث لدينا فرصة لاستعادة ذكرياتنا، ونرى من جديد روعة موسم الأعياد من خلال عيون أطفالنا الصغار، كنا سعداء لاستقبال أربعة آخرين هذا العام.. أتمنى لكم جميعاً عيد ميلاد سعيد.

فستان الملكة يد الميلاد شجرة عيد الميلاد الأمير فيليب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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