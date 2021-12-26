الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تاجر سيارات وزوجته للجنايات لاتهامهما بخطف خادمة ونجلها بالدقهلية

محكمة
محكمة

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، تاجر سيارات وزوجته لمدينة المنصورة بعد قيامهما بخطف خادمة ونجلها وهتك عرضهما والتجريد من الملابس والتصوير بمقاطع فيديو تحت تأثير مخدر على مدار 4 أيام متصلة.

وكانت المجني عليها قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة أن من تخدمهم استدرجوا طفلها ‏وحاولوا أن يسجلوا له مقطع فيديو أنه تعدى جنسيا على ابنتهم، ولما قررت أن تترك العمل لديهم ‏وتغادر البيت طلبوا منها الاستمرار وفي المساء أعطوها قرصًا على أنه دوائي إلا أنه كان مخدرًا ‏وبدأوا في الاعتداء عليها ونجلها وتصويرها عارية تمامًا.‏

وباشر المستشار مصطفى عبدالغني، وكيل النيابة الكلية التحقيقات في القضية رقم 10890 لسنة 2021 جنايات قسم ثان ‏المنصورة والمقيدة برقم 2771 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة بعد الاطلاع على الأوراق ‏وما تم فيها من تحقيقات.

واتهمت النيابة العامة كلا من: "عمر ك. م."، 31عامًا، تاجر سيارات ‏ومقيم بالمنصورة، و "سمية ص .ا."، 21 عامًا، ربة منزل لأنهما خلال الأيام من 7 إلى 10 من ‏شهر أكتوبر 2021 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية، خطفا المجني عليهما "نجوي ‏إ. أ."، و "يوسف م. ع." - الطفل، وكان ذلك بطريقي التحيل والإكراه بأن نسجا للأولى خيوط ‏المكيدة وانطلت عليها فحالا دون مغادرتها ونجلها لمسكنهما وإبقائهما به لإعطاء الأولى عقار ‏يبسط من همتها ويفقدها قواها وما أن يعاد إليها رشدها فأوثقا أيديهما برباط وتمكنا بتلك الوسيلة ‏القسرية من إقصائهما بعيدا عن ذويهما وعن أعين الرقباء حيث اتجهت إرادتهما وليتمما الجرائم ‏محل الاتهامات التالية. ‏

واقترنت بجريمة الخطف جنايتين هتك عرض المجني عليهما وذلك لأنهما في ذات المكان وفي ‏رابطة زمنية واحدة هتكا عرض المجني عليها الأولى بالقوة حال كون المتهمين ممن لهما سلطة ‏عليها بأن أعدما إرادتها بعقار أبسط من همتها وأفقدها قواها فجردوها مما يستر عورتها موثقين ‏ايديها ودانت طيعا لبطشهما فالتقطوا المقاطع المرئية لها عارضين عرضها المنتهك لأعين ‏محارمها نجلها المجني عليه الطفل - ولأعين الكافة، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.‏

وهتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة حال كون المتهمين ممن لهما سلطة عليه فأوثقا يديه ‏وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وبأداة "حذاء" غير مرة فأعدما إرادته الواهنة ومما يستر عورته ‏ووضع المتهم الأول إصبعه بدبره عنوه عنه غير مرة حال تواجد المتهمة معه للشد من أزره ‏ولالتقاط المقاطع المرئية له إبان ذلك.‏

الدقهلية هتك عرض محافظة الدقهلية قسم ثان المنصورة

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وائل لطفي

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