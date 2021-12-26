كيف حولت مصر مشروع توشكى إلى فخر المشروعات الزراعية؟

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية الزراعية المتكاملة ومنها مشروع توشكى، لافتا إلى المنتفعين من المشروع يحصلون على كافة الخدمات والبنية التحتية المطلوبة لإنجاح الزراعة، واهتمت الدولة بالمشروعات الزراعية التي تضم الإنتاج النباتي والحيواني والداجني وعمل تصنيع زراعي، وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة مليون ونصف فدان والدلتا الجديدة وتطوير مناطق توشكى.

وأضاف القرش، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء مركز لبحوث الصحراء في توشكى إلى جانب محطة للزراعة الآلية ومحطة بحثية للبحوث الزراعية، ويتم حصر وتصنيف التربة في توشكى وكل ذلك سيكون له مردود إيجابي ويساعد بشكل كبير في تطوير المنطقة في توشكى، والتي تعتبر من أهم المناطق الزراعية في مصر، مشيرا إلى أن مصر قد قامت بإنشاء العديد من المشروعات القومية للتوسع وزيادة المساحة المزروعة بمشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان وسيناء، وأن الحكومة أولت مشروع توشكى أولوية لما يمثله من بعد استراتيجي لمحافظات الصعيد.

وأكد القرش أن وحدات تصنيف التربة وتحديد المناطق الصالحة للزراعة التي سيتم زراعتها، وتقوم وزارة الزراعة بتحديد الخريطة الصنفية لضمان زراعة أفضل المحاصيل في المنطقة، وهو ما أعطى دفعة لمحافظات الصعيد لتحقيق التنمية وتوفير عمالة وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شبكة طرق للمشروع والمناطق التي يتم زراعتها وعمليات الإنتاج، وهو ما يحقق التنمية لمحافظات الصعيد التي تم اختصاصه بهذه المشروعات.

يذكر أن المشروع هو أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور، والهدف من تدشينه استصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، من خلال تخصيص هذه الأراضي لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، وأن مشروع توشكى مستقبل مصر للاستثمار الزراعي خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة فى الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضي زراعية جاهزة للاستغلال الأمثل، كما المشروع يحقق طموحات الشباب في توفير فرص عمل حقيقية في محافظات الصعيد، خاصة أنه تم تنفيذه بغرض استصلاح واستزراع وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.