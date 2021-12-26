الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة: بدء تطبيق المنظومة الحديثة بمصر الجديدة

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم الأحد، مع المركزية للإنارة بمقر المركزية بمعروف بميدان عبدالمنعم رياض.

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وناقش، خلال الاجتماع، بداية تطوير منظومة الإنارة وخطط وبرامج التطوير بالنسبة لما تقوم به المركزية للإنارة والأعمال التي تقوم بها الشركة المنفذة من برمجة جميع مهام الإنارة. 

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وطلب اللواء رئيس الهيئة بتغير كامل لمنظومة الإنارة بالقاهرة بكافة أنواعها وأشكالها بكل الأحياء.

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وأعلن أنه سيتم البدء بمصر الجديدة كنموذج بالبدء الفوري لإحداث طفرة بالإنارة في حي مصر الجديدة بشرق القاهرة، على أن يتم العمل بباقي الأحياء تباعاً.

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كان أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العاصمة ستقوم بتطبيق نظام جديد بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة للتحكم والقياس اللحظى عن بعد لشبكات الإنارة في الطرق الرئيسية والفرعية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والتحكم الرقمي في تقسيم الأحمال، كما يتيح النظام الجديد مراقبة الأعطال والإبلاغ عنها ويقدم نظام مراقبة للشبكة بالكامل على مدار 24 ساعة كما يوفر النظام الفصل الأوتوماتيكي عند حدوث أعطال أو في حالة الطوارئ، كما يقوم بربط الاحتياجات الفعلية للأعطال مع المخازن، كما يحمي الأعمدة من الفتح العشوائي.

محافظ القاهرة مصر الجديدة هيئة نظافة القاهرة حي مصر الجديدة رئيس هيئة النظافة إنارة القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

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