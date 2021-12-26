«جسور الخير 13» تبدأ أعمالها بمستشفى الخارجة في الوادي الجديد

بدأت قافلة جامعة المنصورة الطبية المجانية أعمالها اليوم الأحد بمستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد ولمدة يومين للكشف وصرف العلاج بالمجان للحالات المرضية، وتضم تخصصات (العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك البولية - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء والتوليد -الأسنان).

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن تنظيم قافلة طبية لمدة 4 أيام حتى 29 من ديسمبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع جامعة المنصورة تحت شعار قافلة "جسور الخير 13"، وذلك بهدف توفير خدمات طبية مختلفة لأهالي المحافظة وسد العجز في نقص التخصصات الطبية المختلفة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن القافلة ستقدم خدماتها بعد يومي الأحد والإثنين بمقر مستشفى الخارجة التخصصي، ويومي الثلاثاء والأربعاء بمقر مستشفى الداخلة العام، وذلك من خلال الحجز المسبق للحالات المرضية التي تحتاج للكشف والتشخيص.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن القافلة تضم التخصصات الطبية المختلفة، وتشمل "أمراض النساء، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية"، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمجان.

وأشار الزملوط، إلى التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا لضمان حماية صحة المواطنين والأطقم الطبية والتمريض.

وفي سياق متصل، قدم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، شكره وتقديره لكل المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ووصول نسبة التطعيم حتى اليوم الرابع لـ100% من الأطفال المستهدفين بالحملة.