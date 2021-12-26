في خطاب التهنئة بعيد الميلاد.. الملكة اليزابيث تتجاهل هاري وميجان واندرو

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على خطاب الملكة إليزابيث الثانية لتهنئة الشعب البريطاني بأعياد الميلاد.

وقالت الصحيفة إن الملكة تجاهلت نجلها اندرو وحفيدها هاري وزوجته ميجان ماركل في خطابها، رغم أنها أشادت بتشارلز وكاميلا وويليام وكيت في رسالتها بمناسبة عيد الميلاد.

وتابعت ان الملكة البالغة من العمر 95 عاما أشادت بأداء نجلها تشارلز أمير ويلز وزوجته دوقة كورنوال ، ودوق ودوقة كامبريدج لنشاطهما المناخي ، مع عدم ذكر اي شئ لابنها الأوسط اندرو دوق يورك أو دوق ودوقة ساسكس.

وأشارت الصحيفة أن العائلة المالكة غرقت في سلسلة أزمات كبرى تعد هي الأقوى منذ وفاة الأميرة ديانا في عام 1997، حيث استقال دوق ودوقة ساسكس من واجباتها الملكية العام الماضي، وشرعا في توجيه سلسلة من المزاعم القذرة ضد العائلة المالكة خلال مقابلتهم مع أوبرا وينفري في شهر مارس الماضي.

وأضافت أن الاتهامات بالعنصرية دفعت الملكة على الادعاء بوضوح بأن "الذكريات قد تختلف" لأنها أصدرت نداءً غير مسبوق للتعامل مع قضاياهم على انفراد كعائلة.

وتابعت أنه على الرغم من أنه يُعتقد أن الملكة قد دعت الزوجين إلى خدمة شكر على حياة دوق إدنبرة ، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مذكرات هاري المقبلة "أخبر كل شيء" - المقرر نشرها في الخريف المقبل بعد اليوبيل البلاتيني.

وأضافت أنه في ظل الأزمة المشتعلة بسبب الأمير هاري وميجان، خرج أندرو الابن الأوسط للمملكة من دائرة الضوء العامة بسبب أسئلة حول صداقته مع الممول المدان الذي يمارس الجنس مع الأطفال ، جيفري إبستين ، وصديقته جيسلين ماكسويل، التي تُحاكم في نيويورك بتهمة الاتجار بالجنس.

وتابعت أن دوق يورك يحارب حاليًا دعوى مدنية مرفوعة في الولايات المتحدة تزعم أن ضحية الاتجار في إبستين ، فيرجينيا روبرتس ، أُجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو في ثلاث مناسبات في عام 2001، ونفى أندرو باستمرار وبشدة مزاعم الآنسة روبرتس ، ويحاول محاموه التخلص من القضية.