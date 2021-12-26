الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اجتماعين لـ«صناعة النواب» بحضور «جامع» لبحث أزمة مصنع الدلتا للحديد والصلب

اجتماع سابق للجنة
اجتماع سابق للجنة الصناعة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعين برئاسة المهندس معتز محمود، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب وبحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

وتناقش لجنة الصناعة في الاجتماعين طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب عاطف المغاوري، ومجاهد نصار، وضياء الدين داوود، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة  جميع الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، وذلك وفقًا لطلبات الإحاطة.

يذكر أن لجنة الصناعة كانت قد شكلت منذ أيام وفد برلماني لزيارة مدينة برج العرب لبحث أوضاع المنطقة الصناعية هناك والتعرف على طبيعة المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمدينة.

وأعلنت اللجنة تقدمها بمقترح لرئيس مجلس الوزراء يقضي بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع المسئولين بالوزارة المختصة وممثلين عن المستثمرين والمصنعين بمدينة برج العرب وعضو من اللجنة لمتابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين في المنطقة بالصناعية، على أن يكون للجنة سلطة البت في المشكلات التي تواجه القطاع ومنها على سبيل المثال التشابك بين الوزارات بشأن ملف الترخيص والتخصيص.

واقترحت اللجنة كذلك في مقترحها المقدم لرئيس الوزراء، إنشاء عدد من المدارس في المنطقة لتحويلها لمنطقة جذب بحيث تتوفر سبل الحياة في المدينة، وتقييم الضريبة العقارية على أساس القيمة الدفترية للمصانع، وتوفير مساكن مناسبة للعاملين، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بالسلع الغذائية للقائمة البيضاء بناء على شكوى أحد المستثمرين حتى يتمكن من التصدير، وتم تحويل أحد طلبات المستثمرين للجنة 2100 الخاصة بمنح أراضي للمستثمرين الجادين.

ملف الترخيص وزيرة التجارة والصناعة ا عاطف المغاوري الاشتراطات الخاصة المهندس معتز محمود ضياء الدين داوود مجاهد نصار تجديد الرخصة الدكتورة نيفين جامع لجنة الصناعة بمجلس النواب شركة الدلتا للحديد والصلب

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