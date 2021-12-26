«الكندوز» بـ145 جنيهًا.. استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق ولدى الجزارين، حيث تراوح سعر اللحم الكندوز بين ١٤٥-١٦٥ جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كباب الحلة بين ١٤٠-١٦٠ جنيهًا للكيلو في حين تراوح سعر الكبدة الكندوز بين ١٤٥-١٧٠ جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر اللحم المفروم من ١٣٠-١٥٠ جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة البلدي نحو ١٣٠ جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكلاوي والقلب بين ١٤٠-١٦٠ جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر السجق البلدى بين ١٢٠-١٣٠ جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر اللحم الضأن بين ١٤٠-١٦٥ جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكبدة الضأن بين ١٤٠ : ١٧٠ جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر اللحم الجملي بين ١٠٠-١٢٠ جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الاستيك والبفتيك بين ١٣٠-١٦٠ جنيهًا للكيلو، كما تراوح سعر الموزة الكندوز من ١٤٠-١٦٠ جنيهًا، في حين تراوح سعر عرق التربيانكو بين ١٤٠-١٦٠ جنيهًا للكيلو.

وكان قد أكد الدكتور مسعد قطب، رئيس الإدارة المركزية للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم توفير اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية عبر 30 منفذًا على مستوى الجمهورية بتخفيضات 20% عن سعر السوق وبجودة عالية، وتخضع لمراقبة والمواصفات القياسية من خلال معهد تكنولوجيا الأغذية ووزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

وقال "قطب" في تصريحات لـ"الدستور"، إن المنافذ موزعة على منطقة الدقي ومركز البحوث الزراعية ومناطق عدة في الجيزة والسادس من أكتوبر والقاهرة خاصة مناطق المعادي والسلام و15 مايو جنوب وشمال سيناء والقليوبية والعديد من المحافظات لتوزيع منتجات المعاهد البحثية، وتستهدف هذه المنافذ المواطنين من محدودي الدخل لتوفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والسكر والزيت والعسل والخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أن أسعار كيلو عسل النحل يتراوح سعره من 25 جنيهًا إلى 150 جنيهًا حسب الجودة.