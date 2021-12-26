تقرير: 670 ألف أجنبى تقريبا حصلوا على الجنسية الروسية منذ بداية 2021

قالت وزارة الداخلية الروسية أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية خلال الأشهر الـ 11 الماضية

بلغ 667 ألفا و 939 شخصا، وهو ما يزيد بنحو 105 آلاف شخص عن نفس الفترة من العام الماضي.



ووفقا لوكالة أنباء تاس الروسية فقد جاء في البيان أنه "منذ يناير حتى نوفمبر 2021، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الروسية 667ألفا و 939 شخصا"، في حين بلغ هذا الرقم خلال نفس الفترة من العام الماضي 563 ألفا و .342



وذكرت الوزراة أن عدد الأجانب المسجلين كمهاجرين أرتفع أيضا، ففي عام 2020 كان عددهم 8 ملايين و 983 ألفا و 944 مهاجرا، في حين أنه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الجاري بلغ

عددهم 11 مليونا و 895 ألفا و 887 مهاجرا.



وفي الوقت نفسه فإن عدد الاجانب الذين زاروا البلاد من الدول التي تتمتع بحق الحصول على تأشيرة كان عددهم أقل هذا العام مقارنة بالعام السابق.



يشار إلى أنه في أواخر سبتمبر الماضي، ذكرت رئيسة المديرية الرئيسية للهجرة بوزارة الشؤون الداخلية الروسية فالنتينا كازاكوفا أن الطلب على الجنسية الروسية في إزدياد. ووفقًا لها ، فإن جزءا كبيرا من الراغبين في الحصول على الجنسية الروسية هم من سكان أوكرانيا وبيلاروس ومولدوفا وكازاخستان.

و علي صعيد آخر ، سجلت روسيا 24 ألفًا و946 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و368 ألفًا و299 حالة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا - وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - عن ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 303 آلاف و250 شخصًا بعد تسجيل وفاة 981 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار إلى أن 42 ألفًا و107 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي المتعافين إلى 9 ملايين و222 ألفًا و486 شخصًا.

وفي سياق متصل، أكدت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في روسيا إلى 60.4%.