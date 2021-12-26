رئيس وزراء كندا يحث الدول الغربية على تشكيل جبهة موحدة ضد الصين

دعا رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الدول الغربية إلى "تشكيل جبهة موحدة ضد الصين لمنعها من استخدام المصالح التجارية لتفريق الحلفاء".

وقال ترودو، في مقابلة مع قناة "جلوبال" تم بثها، إن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض في الوقت الذي تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.

وصرح ترودو: "لقد كنا نتنافس وكانت الصين، من وقت لآخر، تلعب مع كل منا بذكاء شديد في سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا و(تشكيل اتحاد) قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من... تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض".

وعلى صعيد آخر، سجلت كندا، أرقاما قياسية لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، حيث تم الإبلاغ، عن 11304 حالة إصابة جديدة، مما رفع المجموع التراكمي إلى 1957058 حالة مع 30139 حالة وفاة.



واستمرت حالات كوفيد-19 في الزيادة في كندا، حيث أبلغت مقاطعات أونتاريو ومانيتوبا ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد عن أرقام قياسية .



وأبلغت أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، عن 9571 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق في يوم واحد منذ تفشي الجائحة في فبراير 2020.



وشهدت مقاطعة مانيتوبا زيادة قياسية يومية بلغت 742 حالة جديدة. وأبلغت نيو برونزويك عن 265 حالة جديدة، وأبلغت جزيرة الأمير إدوارد عن أعلى 40 حالة يومية جديدة على الإطلاق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.