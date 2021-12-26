الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم الأحد لدى البنوك المصرية

سعر اليورو
سعر اليورو

واصل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 26/ 12/ 2021 ارتفاعاته أمام الجنيه المصرى لدى جميع البنوك المصرية، وذلك  فى مستهل تعاملات الأسبوع الجارى وسط  استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.


سعر اليورو اليوم الأحد 26-12-2021
 

وتراوح متوسط  سعر اليورو بين 17.70 جنيه و 17.71 جنيه للشراء وبين  17.83 لـ 17.87 جنيه للبيع .

وسجل شراء اليورو لدى بنك الاسكندرية ارتفاع من 17.616 جنيه لـ 17.702 جنيه  وارتفع سعر البيع من 17.814 جنيه لـ 17.873 جنيه للبيع.

 كما ارتفع سعر الشراء لدى البنك التجارى الدولى من 17.641 جنيه لـ 17.7021 جنيه للشراء، ومن 17.824 جنيه لـ 17.8734 جنيه للبيع.


وارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.7068 جنيه لـ 17.7177 جنيه، ومن 17.8230 جنيه لـ 17.8340 جنيه للبيع.

 

 وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.6185 جنيه لـ 17.6591 جنيه، وارتفع من 17.7972 جنيه لـ 17.8507 جنيه للبيع.

 

 كما ارتفع سعر اليورو "تحويل" من17.618 جنيه لـ 17.6591 جنيه للشراء، وارتفع من 17.797 جنيه لـ 17.8507 جنيه للبيع.


وشهد سعر اليورو "بنكنوت"  لدى البنك الأهلى  ارتفاع من 17.618 جنيه لـ 17.6591 جنيه للشراء، ومن 17.808 جنيه لـ 17.8507 جنيه للبيع، وارتفع سعر شراء اليورو "تحويل"  من17.6185 جنيه لـ 17.6591 جنيه، ومن 17.8082 جنيه لـ 17.8507 جنيه.


يذكر أن تسود توقعات حذره  إزاء معدلات انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون تزامنًا مع إتجاه بعض بلدان القارة الأوروبية فرض قيود على احتفالات رأس السنة، كما توقع مسئولو البنك المركزى الأوروبى ترجح بقاء أزمة التضخم العالمية لأمد أطول فى ظل تسجيل إصابات متزايدة ببلدان القارة الأوروبية بمتحور فيروس كورونا المستجد أوميكرون. 

اليورو عملات الجنيه كورونا التضخم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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