«المحرصاوي» يشيد بمشاركة طلاب هندسة قنا في مسابقة المعهد الأمريكي للخرسانة

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، التهنئة إلى طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، برئاسة الدكتور محمد جلال فرغلي عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، على أدائهم المشرف بمسابقة المعهد الأمريكي للخرسانة “American Concrete Institute” التى تقام سنويًا كل عام على مستوى العالم، والتي عقدت هذا العام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الأداء المشرف الذي يقوم عليه طلاب الجامعة في مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أن ما قام به فريق ايناكتس جامعة الأزهر وحصوله على المركز الأول في مجال ريادة الأعمال، وتفوق طالبات الشريعة والقانون جامعة الأزهر في مسابقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحصولهم على المركز الأول، على مستوى الجامعات المصرية، واليوم نشاهد تمثيلا مشرفا لطلاب كلية الهندسة بقنا في مسابقة المعهد الأمريكي للخرسانة، حقيقي انها إنجازات تدعوا للفخر، وتؤكد على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفه في جميع المجالات العلمية والبحثية والفكرية، مما يجعل الجامعة في المقدمة دائما.

جدير بالذكر أن مسابقة المعهد الأمريكي للخرسانة شارك بها وفد طلابي حيث تم اختيار التصميم الذي قاموا به ، تحت إشراف الدكتور أحمد إسلام، والذي تم تصنيفه ضمن أفضل المشروعات المؤهلة للمنافسة مع 44 فريق أخر يمثلون 16 جامعة، مما يعد رصيدًا كبيرًا يضاف إلى رصيد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ويؤكد قدرة طلابنا على النجاح والتفوق في المجالات العملية جنبا إلى جنب مع المجالات العربية والشرعية.

ضم فريق طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا الطلاب “يسير مصطفى، وخالد محمد، وسلامة محمد، وأحمد إبراهيم، و هشام محمود”.