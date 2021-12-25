الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 70 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة والأتربة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها حيث تمكنت من رفع 70 طن مخلفات وقمامة ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

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قال  محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أن قسم البيئة بالقرية قام بتكثيف حملات النظافة  اليومية بجميع نقاط التجميع بشوارع ومداخل القرية وتوابعها وتمكن من رفع 20  طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سرى باشا ومن امام مدخل دمشاو هاشم  ونقلها للظهير الصحراوي الغربي حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للقرية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

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وأكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا على مواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث تم رفع 50 طن من المخلفات الصلبة والقمامة والمخلفات خلال عدد من حملات النظافة المكثفة بقرى تلة ودمشير وحى وسط المدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا باستمرار متابعة أعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة لأنشاء بيئة صحيه للحفاظ على سلامة المواطنين من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد مشيرا إلي قيامة بإعطاء توجيهات لرؤساء الأحياء والقرى باستمرار وتكثيف حملات النظافة لحماية صحة وسلامة المواطن.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تقوم بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار الـ 24 ساعة وتقوم بتفريغ صناديق جمع القمامة أول بأول ونقلها للظهير الصحراوي الغربي مشيرا إلي أن رفع منظومتي النظافة والإنارة من أولويات العمل بالوحدة المحلية بجانب حملات التصدي لكافة أشكال التعديات والبناء العشوائي المخالف بدون ترخيص.

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المنيا رفع مخلفات حملات نظافة بالأحياء والقري السفير محمد حيدر الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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