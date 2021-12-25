السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل أكثر من 20 مدنيا بهجوم على قافلة تجار في بوركينا فاسو

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

قتل 22 شخصا على الأقل، في هجوم على قافلة للتجار بين مدينتي أوهيغويا وتيتاو شمال بوركينا فاسو.

وأفادت وكالة أنباء بوركينا فاسو، اليوم السبت، بمقتل 22 شخصا على الأقل في كمين نصبه، الخميس الماضي، مسلحون ضد قافلة للتجار بين مدينتي أوهيغويا وتيتاو، موضحة أن الأهالي قاموا بدفن 21 ضحية أمس الجمعة​​​.

ولفتت الوكالة إلى أن إحدى الشخصيات المحلية الهامة سقط خلال الهجوم أيضا، موضحة أن رئيس الجمهورية، روش مارك كابوريه، قدم تعازيه له، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

ويأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام من مقتل 14 شخصا على الأقل من أفراد جماعة مدنية موالية للحكومة، على يد مسلحين مجهولين.

بوركينا فاسو مقتل أشخاص مسلحون قافلة تجار مدينية أوهيغويا مدينة تيتاو

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