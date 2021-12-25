«التأمينات» تكشف موعد صرف معاشات يناير 2022 لأكثر من 10 مليون مستفيد

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انتهاء استعداداتها لصرف معاشات شهر يناير 2022، السبت المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخصًا.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تقسيم صرف معاشات شهر يناير 2022 لمن يتقاضون من البريد لمنع التكدس والزحام على شرائح ومنها شريحة أولى لأقل من 1000 جنيه، الشريحة الثانية وتحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الشريحة الثالثة لأقل 3000 جنيه، ويتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 من البريد تباعا وفقا لجدول الصرف.

الرقم التأميني

ولفتت، إلى أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

الخط الساخن

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يحق لصاحب المنشأة بالقطاع الخاص فى الاستعلام عن رصيد المنشأة وسداد الأشتراكات التامينية من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217 والاستفسار عن جميع الخدمات التأمينية ومنها رصيد المنشأة، بالإضافة إلى توجيه صاحب المنشاة لأقرب بنك لسداد الاشتراكات التأمينية مع الاحتفاظ رقم المنشأة عند التقدم للبنك



منافذ صرف المعاشات

وأوضحت الهيئة، أنه يتم صرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- مكاتب هيئة البريد «كارت ميزة أو حساب فضى معاشات».

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير».

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.